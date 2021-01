Microsoft smontò anche una PS2 per progettare la prima Xbox

Nel 2021 ricorre il ventesimo anniversario di Xbox e cominciano già ad affiorare i vari aneddoti d'amarcord per l'occasione, come questo che riguarda una PS2 smontata dai tecnici Microsoft nel processo di studio e progettazione della prima Xbox.

Come abbiamo riportato anche nello speciale sui 20 anni di Xbox, pubblicato ieri in occasione della ricorrenza della prima presentazione della console in quella che fu la sua forma definitiva, la prima console partì come una sorta di progetto clandestino in quel di Microsoft, con i boss Bill Gates e Steve Ballmer per nulla convinti della sua validità, anzi con una certa avversione all'idea.

Tra gli aneddoti noti dell'epoca della progettazione della prima Xbox ci sono i noti studi di Seamus Blackley con Kevin Bachus, Ted Hase e Otto Berkes che di fatto smontarono dei computer portatili Dell per capire come assemblare i pezzi nel modo migliore per mettere insieme una console.

Non si trattava solo di PC, a quanto pare: nell'articolo di Bloomberg che ricorda le origini di Xbox a 20 anni di distanza, viene citata anche PS2. I capi della divisione hardware, Robbie Bach e Todd Holmdahl, a quanto pare smontarono letteralmente la console Sony dell'epoca per trovare delle ispirazioni e valutare quanto fatto da quella che sarebbe poi diventata la concorrente diretta.

"Abbiamo veramente preso una PS2 e l'abbiamo smontata completamente", ha raccontato Aaron Greenberg nell'intervista, all'epoca capo del business planning, "mettemmo tutto su un grosso tavolo di legno ed esaminammo ogni componente, valutando il prezzo di ognuno, cercando di capire anche quante viti ci volevano e quanto sarebbe costato il tutto".

Sembra che il primo esperimento di Xbox, un prototipo ancora alquanto rozzo, andasse in crash praticamente una volta ogni quattro accensioni e graffiasse anche con regolarità i dischi nel drive, tuttavia quello fu l'inizio della storia delle console Microsoft. Una storia alla quale, a quanto pare, anche PS2 ha contribuito in qualche modo.