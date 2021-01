PS5 presto disponibile? Nuove scorte in arrivo in Europa

PS5 potrebbe tornare presto a disposizione, in base a diverse segnalazioni che danno nuove scorte della console Sony in arrivo anche in Europa, oltre che in USA.

Non sono informazioni ufficiali, ma vista la crisi data dalla scarsità di PS5 disponibili e l'enorme richiesta da parte del pubblico, sono sorti diversi account Twitter che hanno praticamente il solo scopo di informare su possibili spostamenti e nuovi arrivi di stock di PS5 e in queste ore diversi di questi si sono attivati con segnalazioni di nuove disponibilità.

In USA sembra che PS5 sia disponibile presso diversi punti vendita delle catene GameStop e Best Buy, ma pare che anche in Europa siano previsti nuovi arrivi. Le fonti parlano al momento di mercato britannico: essendo il Regno Unito uno dei mercati più importanti, gli account Twitter si concentrano in particolare su quello, tuttavia un rifornimento della Gran Bretagna dovrebbe comportare una nuova mandata di spedizioni anche nel resto d'Europa.

La informazioni parlano di nuove spedizioni presso i distributori per oggi, 7 gennaio 2021 ma è probabile che comunque queste console non arrivino immediatamente sul mercato. È però lecito aspettarsi la disponibilità di PS5 forse per l'inizio della prossima settimana.

D'altra parte, forniture intorno alla metà di gennaio erano previste già da tempo, come riferito in certi casi anche da GameStop in Italia: ovviamente molte di queste unità sono probabilmente già prenotate e comunque la disponibilità sarà molto limitata, dunque anche nel caso tornassero nuovi stock è altamente probabile che si esauriscano molto in fretta.

Nel frattempo, è emerso nelle ore scorse che PS5 è stato "un cambio di paradigma" per gli sviluppatori di Ratchet & Clank.