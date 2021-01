Nintendo Switch vende 600k console in 2 settimane in Giappone, PS5 fa peggio di PS4

A dimostrare questo monopolio arriva anche la classifica software , dominata da 10 giochi per Switch (tra parentesi le vendite totali):

Continua il momento d'oro di Nintendo in madrepatria. La grande N, infatti, nelle due settimane a cavallo tra Natale e la fine dell'anno ha piazzato quasi 600mila console. Secondo Famitsu , in 14 giorni sono state venduti 467.051 Switch "classici" e 123.243 Switch Lite. Le vendite totali della console ibrida sfiorano, quindi, i 19 milioni di unità.

La classifica hardware e software giapponese distribuita da Famitsu certifica lo stato di grazia di Nintendo. La grande N, infatti, nelle settimane che vanno dal 21 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021, ha venduto circa 600mila Nintendo Switch . Dietro a Nintendo c'è il vuoto: con 24mila console, PlayStation 5 vende meno di PS4 , mentre Xbox Series X/S non ha praticamente mercato.

Dal punto di vista hardware sono confermate le difficoltà di Sony in madrepatria. PlayStation 4 "fat" con 30.482 console si accomoda sul gradino più basso del podio, seguita da PS5 con 18.129 unità e PlayStation 5 Digital Edition con 5.691 console. La nuova generazione di Sony non va oltre le 24mila unità in un periodo così caldo dell'anno. Andrà capito se questo risultato sia dovuto alla mancanza di console nei negozi o ad una disaffezione del pubblico locale.

Xbox Series X/S, nonostante le difficoltà di Sony e a meno di miracoli, è già fuori dai giochi. In due settimane Microsoft ha venduto 275 Xbox Series X e 64 XSS.

