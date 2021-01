League of Legends: il cosplay di Seraphine di nikawuw è generosissimo

La simpatica Seraphine, uno dei personaggi più amati (ma anche odiati se ce l'hai contro) di League of Legends e delle KDA, è la protagonista di questo generosissimo cosplay di nikawuw. La posa della modella si intitola "Pilates Seraphina" e lascia davvero poco spazio all'immaginazione.

nikawuw ritrae la celebre support mentre, evidentemente, si sta sgranchendo le ossa prime di un furioso match a LoL o al recente League of Legends: Wild Rift. Nonostante il costume non segua alla lettera le linee guida di Riot Games e lasci sfuggire le generose forme della modella al suo avvolgente abbraccio, i capelli e il trucco di nikawuw ricollegano in modo inequivocabile alla cantante delle KDA.

Gli accessori Apple indossati, invece, sono una vera e propria licenza poetica. Sempre nell'ambito dei cosplay generosi, vi segnaliamo al sexy cosplay dell'impostore di among Us eseguito da Jessica Nigri e al cosplay di 2B di Lada Lyumos che non lascia nulla all'immaginazione.

A proposito di League of Legends: Wild Rift, avete letto la nostra recensione del MOBA per mobile e presto per console?