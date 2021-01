Among Us, il sexy cosplay dell'impostore di Jessica Nigri intorpidisce i sensi

Torna Jessica Nigri con un cosplay davvero sexy dell'impostore rosso di Among Us, che immaginiamo non passerebbe inosservato sui server di gioco. Il casco d'ordinanza c'è, anche se è facoltativo, lo zaino anche, mentre il vestito è un pochino ridotto nelle dimensioni e decisamente attillato. Fortunatamente c'è la generosa scollatura della Nigri a compensare la mancanza di stoffa.

Da notare che la cosplayer non si limita a presentare solo il risultato finale del suo lavoro, ma mostra anche le fasi di lavorazione, comprese il taglio della stoffa e la creazione dello zaino (per il quale è stata utilizzata una scatola di Amazon rivestita all'occorrenza). Interessante anche al foto finale, che mostra il set su cui la Nigri ha posato per alcune delle foto. Insomma, la Nigri ci tiene a far vedere che è lei a realizzare i costumi con cui posa!

