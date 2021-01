WandaVision, pubblicata la prima clip da sitcom anni '50

Disney ha pubblicato una clip di WandaVision, serie TV in arrivo la prossima settimana sul servizio in abbonamento Disney+. Come potete vedere la clip ha uno stile da sitcom USA degli anni '50. In realtà la serie in sé sarà incentrata sulla supereroina Marvel Scarlet Witch, al secolo Wanda Maximoff, e sul suo potere di alterare la realtà.

Nella clip possiamo Wanda e Vision che dormono in due letti separati. Un rumore improvviso li sveglia e Vision si affaccia alla finestra per vedere cosa potrebbe averlo causato. Nel mentre Wanda usa il suo potere per accedere e spegnere la luce.

La clip non svela assolutamente nulla della trama di WandaVision, ma fa capire meglio lo stile con cui è stata realizzata. Staremo a vedere se questa impostazione sarà mantenuta per tutti i nove episodi da cui è composta la serie, o se accadrà qualcosa di diverso.

Ma ora bando alle ciance e guardiamo la clip allegata al tweet sottostante, in attesa del 15 gennaio 2021, quando potremo vedere la serie completa.