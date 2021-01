The Last of Us 2: il cosplay di Abby di Alessia Grassi piace anche a Naughty Dog

Il cosplay di Abby di Alessia Grassi e immortalato da Cristina Lepore è fatto talmente bene da aver impressionato persino Naughty Dog, gli sviluppatori di The Last of Us Parte 2.

In una sorta di contest nel quale lo sviluppatore californiano chiede ai suoi fan di inviare i cosplay migliori, i proverbiali 15 minuti di popolarità li ha ricevuti Alessia Grassi, una ragazza di Firenze con la passione per i videogiochi e, ovviamente, i cosplay. La sua interpretazione di Abby ha restituito la grinta e la determinazione del controverso personaggio tratteggiato da Neil Druckmann e la sua squadra.

Per questo motivo lo studio ha pubblicato la foto di shnipsyandtheshleykes, questo il suo "nome d'arte" e questo il suo profilo Instagram, sul suo profilo ufficiale di Facebook, chiedendo ad altri aspiranti modelli di mandare le loro foto a questo indirizzo. Ovviamente le foto devono essere a tema The Last of Us.

Che dire, quindi, complimenti ad Alessia, a Cristina, ma anche a Naughty Dog per aver creato un personaggio così iconico da affiancare ad Ellie e Joel.