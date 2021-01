Netflix mette fine al supporto per Nintendo 3DS e Wii U

Nintendo e Netflix hanno annunciato che dal 30 giugno 2021 le applicazioni della piattaforma di video streaming per Nintendo 3DS e Wii U non saranno più supportate, ossia cesseranno di funzionare. Le rispettive app sono state rimosse dall'eShop a fine 2020, quindi per continuare a utilizzarle fino alla data di chiusura bisogna averle già scaricate.

Con la chiusura del supporto di Netflix per Wii U e 3DS, Nintendo diverrà l'unico produttore di console a non avere hardware sul mercato con un'applicazione Netflix dedicata, nonostante attualmente Nintendo Switch venda come il pane.

Più volte si è parlato dell'arrivo di un'applicazione di Netflix per la console ibrida, ma non se n'è mai fatto niente. A molti è sempre sembrato strano che Netflix fosse su una console fallimentare come Wii U e non su una di grande successo come Switch, ma evidentemente devono esserci dei problemi dietro le quinte che impediscono di arrivare a un accordo.

Comunque, speriamo che il 2021 sia l'anno giusto per avere Netflix anche su Switch, così da colmare questo piccolo buco. Certo, va detto che Netflix è visibile su una tale quantità di apparecchi, che probabilmente molti possessori di Switch non sentono nemmeno la necessità di un supporto specifico.