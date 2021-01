L'Attacco dei Giganti, il finale: l'ultimo volume ha una data di uscita

Il finale de L'Attacco dei Giganti è ormai imminente: l'ultimo volume del manga creato da Hajime Isayama ha una data di uscita in Giappone: verrà serializzato il 9 aprile sulle pagine di Bessatsu Shonen Magazine e raccolto in un tankobon, il numero 34, il 9 giugno.

Protagonista di svariati tie-in videoludici, il più recente dei quali è A.O.T. 2: Final Battle, la serie di Attack on Titan è andata avanti per quasi otto anni laddove il suo autore era convinto di concluderla in tre.

Stando alle parole di Isayama, tuttavia, si è trattato di un esito inaspettato, che è arrivato in maniera naturale e non dietro pressioni della casa editrice: la trama non è stata dilatata per convenienza, insomma.

Naturalmente gli eventi del manga verranno tradotti anche stavolta nell'anime che in Italia è disponibile sia su Netflix che su Amazon Prime Video e che nel corso degli anni si è ritagliata un'ampia fetta di appassionati.

Le vicende di Eren, Mikasa, Armin e tutti gli altri personaggi creati da Hajime Isayama si concluderanno dunque nel giro di pochi mesi e Kodansha ha già annunciato degli eventi celebrativi.