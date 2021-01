Hitman 3, un video di gameplay rivela le scorciatoie nella mappa di Dubai

Hitman 3 torna a mostrarsi in video con alcune sequenze di gameplay che mostrano le scorciatoie presenti nella mappa di Dubai, il primo dei sei scenari che troveremo nel gioco.

Dopo il filmato con i primi minuti della missione a Dubai di Hitman 3, continua dunque il coverage di Game Informer dedicato al nuovo capitolo della serie targata IO Interactive.

In questo caso, come detto, il focus è sulle scorciatoie che possono renderci la vita molto più facile all'interno delle ambientazioni, magari per superare il controllo di un gruppo di guardie o per raggiungere più rapidamente uno specifico punto.

La formula messa a punto nell'ambito della trilogia World of Assassination, partita nel 2016 con la prima stagione di Hitman, si basa infatti su tutta una serie di espedienti e interazioni che l'Agente 47 può effettuare all'interno degli scenari.

L'obiettivo è naturalmente quello di trovare il percorso perfetto e il momento perfetto per potersi avvicinare alla vittima di turno ed eliminare nella maniera più silenziosa e pulita possibile, senza mettere tutti in allerta.