Microsoft e Bethesda sono perfette insieme, dice il director di Arkane Studios

Microsoft è il partner perfetto per Bethesda: ne è convinto Harvey Smith, il director di Arkane Studios, che vede l'acquisizione del publisher come un evento sostanzialmente positivo.

Annunciata a settembre, l'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft ha scosso profondamente l'industria videoludica, vista l'entità dell'operazione e i suoi inevitabili risvolti per quanto concerne l'approccio multipiattaforma portato avanti finora dall'azienda americana.

"Penso che il processo sia ancora in corso e non posso dire molto al riguardo perché io stesso non ne so molto", ha detto Harvey Smith, lead designer dell'originale Deus Ex e creative designer della serie Dishonored.

"Quello che so è che non ci sono stati cambiamenti all'interno di Arkane Studios finora, ma se dovessi immaginare il partner ideale per Bethesda, considerando tutte le aziende e le persone che lavorano con loro, sarebbe davvero difficile trovarne uno migliore di Microsoft. Sono perfette insieme."

Un'opinione condivisa anche da Todd Howard, che dopo la notizia dell'acquisizione disse: "Non possiamo pensare a un gruppo di persone migliore di Microsoft per fare questo passo."