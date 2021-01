Genshin Impact: Ganyu è la nuova combattente in arrivo, si presenta in trailer

Genshin Impact continua ad espandere il proprio cast di personaggi con l'arrivo di Ganyu, una nuova e affascinante combattente che potrà essere utilizzata dai giocatori nei prossimi giorni, probabilmente dopo il 12 gennaio 2020, e che si presenta in un trailer.

Ganyu è uno dei nuovi personaggi che erano attesi per l'aggiornamento 1.2 di Genshin Impact ma al momento non è ancora utilizzabile: l'update è stato infatti accompagnato da un evento dedicato ad Albedo, con l'aggiunta della nuova ambientazione di Dragonspine, dunque l'idea è che l'affascinante combattente possa giungere appena dopo la conclusione dell'evento in questione, a partire dal 12 gennaio.

Ganyu utilizza un arco come arma principale e le sue abilità speciali riguardano soprattutto il congelamento e la possibilità di lanciare diverse frecce in sequenza. Si tratta di un personaggio a cinque stelle, dunque particolarmente rara e di primaria importanza nel roester dei combattenti, in grado di sferrare attacchi piuttosto potenti.

Nonostante questo, Ganyu è una ragazza molto affascinante e apparentemente tranquilla, metà umana e metà Adeptus (Qilin), dunque una via di mezzo tra un umano e una divinità nel mondo di Genshin Impact. Dal punto di vista narrativo, il suo ruolo è segretaria del Yuehai Pavillon ed emissario di Liyue Qixing, dunque in grado di portare avanti importanti missioni tra la diplomazia e le manovre politiche, ma senza disdegnare il combattimento grazie alle sue abilità.