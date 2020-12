Genshin Impact: aggiornamento 1.2 disponibile

Lo sviluppatore miHoYo ha pubblicato l'aggiornamento 1.2 di Genshin Impact, chiamato "The Chalk Prince and the Dragon", che aggiunge molti nuovi contenuti al gioco. Tra questi spiccano: una nuova area, chiamata Dragonspine; due nuovi personaggi giocabili, Albedo e Ganyu; del nuovo equipaggiamento; dei nuovi eventi; dei nuovi sistemi di gioco; delle nuove missioni e molto altro ancora.

Naturalmente sono stati corretti anche alcuni bug residui ed è stata data una compensazione ai giocatori in Primogem per le ore in cui i server di gioco sono risultati inaccessibili nelle scorse settimane (300 in totale, 60 per ogni ora di inaccessibilità).

Se volete, c'è anche una lunghissima nota di rilascio, tutta da leggere, con dettagliate le novità introdotte.

Genshin Impact è un gioco di ruolo d'azione giapponese free-to-play, disponibile per PC, sistemi iOS, sistemi Android, PS4 (retrocompatibile con PS5) e Nintendo Switch. Se volete saperne di più, leggete la nostra recensione di Genshin Impact.