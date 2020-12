Genshin Impact, il nuovo personaggio Albedo si presenta in trailer

Genshin Impact espande ancora il suo roster di personaggi con l'arrivo di Albedo, altro combattente che si presenta in questo nuovo trailer dove dimostra delle capacità piuttosto particolari, legate all'alchimia.

"Master Albedo è un artista di raro talento. Le sue pennellate sono precise e infuse di alchimia. Ma in effetti, sembra che abbia superato la rappresentazione e sia entrato nel regno della creazione", si legge nella descrizione ufficiale del nuovo personaggio.

A quanto pare, questo potere alchemico è una caratteristica fondante di Albedo e tornerà probabilmente utile nei combattimenti, quando il personaggio entra in azione. Anche in questo caso si tratta di un'aggiunta prevista per l'aggiornamento 1.2, piuttosto atteso perché caratterizzato da diverse novità interessanti.

Come abbiamo riferito in precedenza, con l'update, previsto arrivare il 23 dicembre, vengono applicate diverse modifiche che semplificano alcuni aspetti del gioco come la gestione dei domini e dell'interfaccia per quanto riguarda la gestione dell'inventario, ma anche altri personaggi, come il qui presente Albedo.

In proposito, abbiamo visto anche il trailer "The Chalk Prince and the Dragon", che ha introdotto anche la nuova ambientazione della montagna Dragonspine, che introduce diversi nuovi elementi di gioco tra combattimenti e ricche ricompense. Considerando dunque anche l'arrivo di Albedo e altro, i numerosi giocatori di Genshin Impact si troveranno di fronte a parecchie novità interessanti il 23 dicembre con il lancio dell'update 1.2 per il popolare RPG di MiHoYo.