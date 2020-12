Genshin Impact, trailer dell'aggiornamento 1.2 "The Chalk Prince and the Dragon"

Genshin Impact sta per ottenere il grosso aggiornamento 1.2 che porterà diverse novità al gioco, e ne vediamo alcune in questo nuovo trailer intitolato "The Chalk Prince and the Dragon", che mostra soprattutto alcuni elementi narrativi e nuove ambientazioni che caratterizzano l'aggiornamento.

In particolare, nel video vediamo Dragonspine, un'enorme montagna che costudisce i resti di un antico e potente drago chiamato Durin, caduto in tale luogo dopo la battaglia contro Dvalin. Pochi avventurieri tentano di avvicinarsi alla vetta per conquistare i tesori celati sulla montagna, perché l'ambiente è particolarmente ostile.

Con la versione 1.2 in Genshin Impact arriverà dunque anche questa nuova porzione di mappa, caratterizzata da un territorio montuoso e da neve e ghiaccio con temperature polari, oltre a creature aggressive e mostri alquanto potenti. Ovviamente, tutto questo non scoraggerà i nostri eroi, che dovranno portare avanti il loro viaggio fino sulla sommità del monte.

L'update 1.2 di Genshin Impact è atteso per il 23 dicembre 2020 su PC, PS4, PS5 e piattaforme mobile e introduce le nuove ambientazioni e alcuni personaggi aggiuntivi, oltre ad ulteriori elementi di gioco. Tra le altre novità dell'aggiornamento 1.2 ci sono anche alcuni elementi di "quality of life" per i giocatori, come semplificazioni all'interfaccia nella gestione del loot e nella possibilità di far ripartire immediatamente un dominio dopo averlo completato.