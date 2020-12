Genshin Impact, l'aggiornamento 1.2 porta novità ai domini e altro

Genshin Impact sta per aggiornarsi con la patch 1.2 che introdurrà diverse novità interessanti per il fenomenale RPG di miHoYo, tra evoluzioni applicate ai domini e altro.

L'aggiornamento 1.2 è previsto arrivare il 23 dicembre 2020 e porterà diverse novità ad alcune meccaniche del gioco, in particolare per quanto riguarda i domini. Ad esempio, questi potranno essere fatti ripartire direttamente dopo una loro conclusione, senza dover uscire e rientrare nell'area.

Un altro cambiamento che riguarda le meccaniche dei domini è il fatto che le ricompense e il loot che si ottengono alla conclusione di questi vengono aggiunti automaticamente all'inventario, senza dover selezionare manualmente gli oggetti ogni volta.

Si tratta in entrambi i casi di cambiamenti apparentemente di piccolo conto, ma che rientrano in una rielaborazione generale delle meccaniche di gioco verso una maggiore attenzione alla "quality of life" dei giocatori, semplificando e rendendo più immediati vari passaggi, in generale facendo perdere meno tempo, cosa che in un gioco impostato sulla progressione costante fa sempre molto comodo.

Altri aggiornamenti sono previsti per l'update in questione, mentre il prossimo, ovvero la versione 1.3, è già fissata per febbraio 2021. Genshin Impact nel frattempo ha registrato incassi per quasi 400 milioni di dollari su iOS e Android, nominato GOTY 2020 dei Google Awards.