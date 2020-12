Genshin Impact è il GOTY 2020 dei Google Awards: ecco gli altri vincitori

Il 2020 non è stato un anno semplice per nessuno, ma miHoYo può ora festeggiare: il suo free to play, Genshin Impact, è stato eletto il Miglior gioco del 2020 dai Google Play Awards. Il GOTY non è però l'unico premio concesso dalla piattaforma di Mountain View. Abbiamo infatti varie altre categorie come il gioco preferito dal pubblico, i migliori giochi competitivi, quelli indie, quelli casual e quelli innovativi.

Genshin Impact riceve questo riconoscimento in quanto reputato "superiore alle aspettative e in grado di offrire esperienze avvincenti, accessibili e distintive."

Nella categoria del Gioco più votato dal pubblico esce vincitore Dream League Soccer 2021, che sconfigge avversari del calibro di FarmVille 3 - Animali, Brawlhalla, The Seven Deadly Sins: Grand Cross, Legends of Runeterra, Teamfight Tactics.

Brawlhalla, però, si rifà e diventa uno dei Migliori giochi competitivi 2020 insieme a Bullet Echo, Gwent The Witcher Card Game, Legends of Runeterra e The Seven Deadly Sins: Grand Cross.

Per quanto riguarda i Migliori giochi indie, troviamo Cookies Must Die, Gris, inberto, Maze Machina e Sky Figli della Luce di thatgamecompany (autori di Flow, Flower e Journey).

Tra i Migliori giochi casual 2020 dei Google Awards troviamo invece Avventure di Frozen, DreamWorks Trolls Pop: Bubble Shooter & Collection, EverMerge, Harry Potter Enigmi & Magia e SpongeBob Sfida al Krusty.

Infine, tra i Migliori giochi innovativi compaiono Fancade, nuovamente Genshin Impact che riesce quindi a portarsi a casa ben due premi, Minimal Dungeon RPG, The Gardens Between e Very Little Nightmares di Bandai Namco.