GameStop, parte il nuovo Calendario dell'Avvento con le offerte del primo dicembre

Anche quest'anno, GameStop propone il suo particolare Calendario dell'Avvento, che ci accompagnerà verso Natale proponendo ogni giorno nuovi sconti e promozioni speciali, a partire proprio da oggi, 1 dicembre 2020.

HoliSpace è il nome della nuova iniziativa da parte di GameStopZing, ovvero il classico Calendario dell'Avvento con sorprese previste per ogni giorno da oggi fino al 24 dicembre 2020, in modo da accompagnarci verso il prossimo Natale.

Le offerte di oggi, 1 dicembre 2020, sono già decisamente interessanti e variegate, spaziando tra giochi e accessori. In particolare, troviamo Tom Clancy's Rainbow Six: Siege a 9,98 euro, The Crew 2 al prezzo di 14,98 euro così come diversi altri successi Ubisoft allo stesso prezzo: Assassin's Creed Odyssey e Far Cry 5 possono essere ugualmente acquistati a 14,98 euro per PS4 e Xbox One.

Tra gli accessori troviamo le cuffie stereo Headset AtPlay Lite e Pro, rispettivamente al prezzo di 14,98 e 24,98 euro, mentre tra i gadget c'è spazio per qualche offerta relativa ai Funko, con i set Calendario dell'Avvento dedicati a Dragon Ball Z, Nightmare Before Christmas e Harry Potter.

Le offerte in questione valgono per la giornata di oggi, 1 dicembre 2020 e verranno poi sostituite da un'altra mandata di offerte e sconti previsti per domani, 2 dicembre.