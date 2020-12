Fall Guys: Stagione 3 al via durante i The Game Awards? Mediatonic lo suggerisce

Mediatonic, tramite il profilo Twitter ufficiale dedicato a Fall Guys, ha condiviso una nuova immagine dedicata alla Stagione 3 in arrivo (nota come Winter Knockout). Inoltre, il team di sviluppo ci informa che se siamo interessati a scoprire qualcosa di più, dovremmo porre attenzione ai The Game Awards.

Geoff Keighley, ideatore e conduttore dei The Game Awards, ha già aiutato Fall Guys ha dare il via alla Stagione 2 quando ha rilasciato il trailer durante la Gamescom Opening Night Live. Ora, sembra proprio che la partnership tra il gioco e Keighley sia pronta a continuare.

Il Tweet ci mostra "Pegwin", una sorta di PNG a forma di pinguino che, probabilmente, sarà al centro di nuovi livelli della Stagione 3 di Fall Guys. Per ora non sappiamo esattamente quale sarà il ruolo di questo nuovo personaggio e, in realtà, non abbiamo nemmeno la certezza che la nuova season partirà il giorno dei Game Awards, per quanto sia la conseguenza più logica.

In ogni caso, i The Game Awards avranno luogo il 10 dicembre 2020 e saranno di certo un evento denso di annunci. Inoltre, è confermato che Eddie Vedder dei Pearl Jam si esibirà durante lo show.