WhatsApp, aggiornamento con sfondi personalizzati per ogni chat

WhatsApp ha ottenuto il nuovo aggiornamento 2.20.130 su iOS e 2.20.206 su Android, che porta tra le altre novità anche gli sfondi personalizzati da applicare per ogni singola chat, con una bella infornata di nuove immagini utilizzabili e sticker assortiti.

Dopo l'introduzione della possibilità di far sparire i messaggi a tempo e l'opzione per silenziare le chat, il nuovo aggiornamento disponibile consente di personalizzare un po' l'aspetto della celebre app di messaggistica da parte di Facebook, introducendo un'ampia selezione di nuovi sfondi e sticker per personalizzarne l'esperienza.

Con il nuovo aggiornamento è possibile applicare uno sfondo diverso per ogni chat, ovvero ogni singolo contatto può essere personalizzato con una immagine diversa da porre come wallpaper, conferendo così una grande varietà di possibili caratterizzazioni estetiche all'app.

Per avere un'idea delle nuove scelte disponibili potete vedere il video riportato qui sotto, pubblicato da WhatsApp proprio per pubblicizzare questa nuova funzionalità introdotta di recente. Le scelte sono peraltro suddivise tra i temi chiaro e scuro.

Oltre ai nuovi sfondi, l'aggiornamento porta inoltre diversi nuovi sticker con una facilitazione ulteriore nella ricerca di immagini ed elementi da applicare alle chat.

Tra questi sono presenti anche degli sticker appositamente sviluppati in collaborazione con l'organizzazione mondiale della sanità per la campagna "Together at Home", organizzata per sensibilizzare verso il distanziamento sociale in questi mesi.