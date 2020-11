The Game Awards 2020, Eddie Vedder dei Pearl Jam si esibirà durante lo show

I Game Awards 2020 potranno contare su di una performance musicale entusiasmante: Geoff Keighley ha annunciato che Eddie Vedder dei Pearl Jam si esibirà nel corso dello show.

Dopo l'ufficializzazione delle nomination per i Game Awards 2020, arriva dunque un'ottima notizia per chi aveva intenzione di sfidare il sonno e guardare la cerimonia, che verrà trasmessa nella notte fra il 10 e l'11 dicembre a partire dall'1.00 italiana.

Tanti i rumor che, come da tradizione, circondano lo show: si parla del possibile annuncio di The Last of Us 3, ma anche dell'atteso remake di Metal Gear Solid sviluppato da Bluepoint Games.

A prescindere da quale di queste voci verrà eventualmente confermata, i Game Awards si pongono in particolare quest'anno come uno degli eventi più importanti per gli appassionati di videogame, orfani dei vari E3 e Gamescom.