The Last of Us 3 suggerito dal compositore Santaolalla? Forse un annuncio ai Game Awards

The Last of Us 3 potrebbe essere stato menzionato in qualche modo, o meglio suggerito, da un post del compositore di The Last of Us 2, Gustavo Santaolalla, ringraziando per la candidatura al premio di miglior colonna sonora, cosa che potrebbe far pensare anche a un annuncio ai Game Awards 2020.

A dire il vero la questione è ancora estremamente vaga ad è soprattutto una semplice speculazione da parte degli utenti, ma a porci sopra un ulteriore carico è stato anche Geoff Keighley, che ha rilanciato il tweet facendo notare proprio l'elemento misterioso del messaggio, che fa pensare a un possibile seguito per The Last of Us 2.

"Felice e grato", ha scritto il musicista nel suo tweet, "The Last of Us: Parte 2 è stato candidato ai Game Awards 2020 in 9 categorie, tra le quali la Miglior Colonna Sonora e musica". Ha poi aggiunto "Grazie a Naughty Dog e Neil Druckmann per avermi invitato in questa avventura, è solo l'inizio!"

L'ultima frase ha ovviamente catturato l'attenzione di tutti, facendo pensare che ci sia qualcos'altro in arrivo dopo The Last of Us 2 a cui il compositore sta evidentemente lavorando. Chiaramente, si potrebbe trattare di tante altre cose, dalla serie TV HBO su The Last of Us ad altri progetti con Naughty Dog che potrebbero non avere a che fare con la serie in questione, ma la cosa ha ovviamente attirato l'attenzione, tanto da essere stata rimarcata anche da un successivo tweet di Geoff Keighley che ha ritwittato il messaggio evidenziando la frase "Solo l'inizio..."