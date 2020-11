PS5, bagarini hanno più console disponibili dei rivenditori ufficiali in UK

PS5 è un fenomeno di massa alquanto unico, almeno per quanto riguarda i soli primi giorni di lancio, e l'altissima domanda unita alla scarsità di scorte disponibili sul mercato sta alimentando a dismisura il fenomeno della rivendita da parte di privati a prezzo maggiorato: i cosiddetti scalper, o semplicemente bagarini, insomma, stanno dilagando, con un gruppo noto nel Regno Unito che è riuscito addirittura ad accumulare una quantità di console disponibili superiore a quella presente presso i rivenditori ufficiali.

Come svela BusinessInsider, il gruppo di scalper noto come CrepChiefNotify sembra abbia immagazzinato oltre 3500 PS5 sul mercato britannico, una quantità di console che non è disponibile nemmeno attraverso i canali ufficiali dei rivenditori standard e con la quale intendono invadere il mercato online in questi giorni pre-natalizi, probabilmente con prezzi molto più alti di quelli standard.

Proprio mentre gli acquirenti non sanno dove sbattere la testa, considerando che PS5 è diventata subito più rara dei "biglietti d'oro per la fabbrica di Willy Wonka", CrepChiefNotify si appresta a porre sul mercato alternativo le proprie PS5, ma alle proprie condizioni ben diverse da quelle imposte da Sony ai negozianti, si suppone, con prezzi maggiorati.

1000 console a quanto pare sono già state vendute, ne restano altre 2500 circa che probabilmente faranno diventare ricchi i bagarini del gruppo in questione, che si presenta peraltro decisamente organizzato, con tanto di servizio di abbonamento che consente di sfruttare i sistemi automatizzati per acquistare in maniera facilitata prodotti altrimenti irreperibili.

Gli scalper in questione utilizzano infatti sistemi informatici tipo bot per riuscire ad acquistare stock di prodotti al di fuori dei normali quantitativi e delle procedure standard per l'acquisto da parte di privati, cosa che ha consentito la creazione di questa sorta di impero della rivendita di PS5.

Considerando che anche lo stesso Jim Ryan di Sony ha riferito di aver ormai venduto tutto nel giro di pochi giorni, possiamo aspettarci una notevole attività di bagarinaggio nelle prossime settimane, se si considera che anche un noto influencer britannico come James Taylor ha venduto la console regalata da Sony 24 ore dopo a una cifra superiore a quella a cui dovrebbe essere venduta.