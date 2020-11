PS5: l'influecer James Taylor ha venduto la console regalata da Sony 24 ore dopo

In Italia, crediamo, il nome James Taylor non dice molto. Al massimo conoscerete il James Taylor cantante country americano. Nel Regno Unito, invece, c'è un James Taylor che è famoso per la sua partecipazione a Made in Chelsea, un reality come ce ne sono molti. Taylor è stato scelto, come è successo a molti influencer nostrani (basti pensare ad Immobile o Pierpaolo Greco) per ricevere una PS5 gratis e prima del tempo da parte di Sony. Nulla di strano, si tratta di una semplice e lecita campagna di marketing da parte del colosso giapponese. In questo caso, però, la scelta sembra essere ricaduta sulla persona sbagliata. Taylor, infatti, non solo non ha apprezzato la console ("preferisco la mia PS4" ha detto), ma ha rivenduto il regalo per 1200 sterline, facendo la cresta e approfittandosi di alcuni appassionati disperati.

Una caduta di stile che, ovviamente, non dipende dalle condizioni di indigenza dell'influencer. Taylor, infatti, sembra essere stato visto a bordo di Ferrari e dice di possedere un aereo privato. Quindi si tratta solo di un gesto meschino.

Soprattutto considerando il momento che stiamo vivendo, un periodo nel quale in molti fanno fatica ad arrivare a fine mese. Un gesto di generosità avrebbe fatto sicuramente bene all'immagine del personaggio e sicuramente non avrebbe fatto inviperire le migliaia di persone che sono in attesa della loro console, anche per via di coloro che ne hanno una solo per il gusto di averla o per ricavarci 1200 sterline di profitto.