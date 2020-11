Xbox: Microsoft produrrà più Series X rispetto a S nei primi mesi

In un recente intervento nel podcast di The Verge chiamato Decoder, il capo di Xbox Phil Spencer ha svelato che per i primi mesi Microsoft produrrà più Xbox Series X rispetto a Series S. Secondo le indagini di Microsoft, infatti, all'inizio del suo ciclo di vita i fan preferiranno l'esperienza premium di Xbox. Ma le proporzioni, col tempo, si equilibreranno: il prezzo competitivo di Xbox Series S comincerà ad esercitare il suo appeal quando il mercato sarà più maturo.

"Pensiamo che durante il primo Natale e probabilmente anche durante il secondo, sarà Series X a vendere di più. Per questo stiamo costruendo più Series X di S."

"Sul lungo periodo, di solito," ha continuato Spencer, "il prezzo vince. Se guardiamo a quello che è successo in passato possiamo vedere che quando le console hanno il picco di vendite il prezzo è fondamentale. Ed è per questo che abbiamo Xbox Series S."

Nei prossimi mesi, dunque, le cose potrebbero cambiare: "stiamo già pensando a quello che succederà il prossimo Natale per provare a prevedere quale sarà il rateo di vendite tra le due console."

Nel caso si vendessero più Xbox Series S rispetto a Xbox Series S, Microsoft avrebbe la possibilità di approvvigionare il mercato più velocemente. "I chip delle due console sono molto differenti," ha detto Spencer. "A parità di linee produttive, possiamo costruire più chip di Series S rispetto a quelli di Series X."