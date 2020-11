Hyrule Warriors: L'era della calamità, lancio da record per la serie Warriors

Hyrule Warriors: L'era della calamità ha avuto un lancio molto positivo in termini di copie vendute, facendo segnare un vero e proprio record per quanto riguarda la serie di musou di Koei Tecmo che rientrano nei vari Warriors e non solo.

Le vendite di Hyrule Warriors: L'era della calamità ammontano a 3 milioni di copie in tutto il mondo, in base a quanto riferito in queste ore dalla rivista nipponica Famitsu. Si tratta di un record per quanto riguarda i musou Warriors ma anche il publisher Koei Tecmo in generale, visto che le vendite si avvicinano ai best seller assoluti del publisher in questi anni, ma avendo raggiunto tale quota nel giro dei primi giorni di presenza sul mercato.

Inutile dire che Koei Tecmo è estremamente soddisfatta dei risultati raggiunti, così come anche Nintendo. Il fatto di riuscire a coniugare alla struttura ormai consolidata anche un'ambientazione e un lore ben conosciuti e carismatici come quelli di Zelda ha evidentemente funzionato bene anche per il nuovo capitolo.

Hyrule Warriors: L'era della calamità resta infatti un action game in pieno stile musou, ma ha la particolarità di collegarsi direttamente all'universo di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, cosa che dona sicuramente una marcia in più a un gioco che potrebbe altrimenti sembrare un po' stantio. Per saperne di più, vi rimandiamo alla recensione di Hyrule Warriors: L'era della calamità.