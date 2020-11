Persona 5, Ann Takamaki mai così sexy nel cosplay di Hane Ame: ecco le foto

Persona 5 vanta ormai un grandissimo seguito di appassionati, così come il personaggio di Ann Takamaki, che vediamo interpretata in maniera estremamente sexy nel cosplay realizzato da Hane Ame.

La modella taiwanese ha cercato di sintetizzare in un paio di foto il lato più sensuale e provocante di Ann, uno dei personaggi giocabili di Persona 5, che ritroveremo anche in Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers.

La bellissima Hane Ame promette peraltro scatti ancora più piccanti per i suoi Patreon con Tier 3: cos'altro avrà potuto mostrare rispetto a quello che si vede in questa piccola ma significativa galleria?

