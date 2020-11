Lineage 2, il cosplay di Yaya Han: una elfa oscura sexy e prosperosa

Yaya Han ha realizzato un provocante cosplay ispirato a Lineage 2 e, in particolare, alla razza degli Elfi Oscuri, qui rappresentata da una versione femminile particolarmente sexy.

Nel post che accompagna la foto, la modella ha anche fatto un interessante discorso relativo alla passione che accomuna tanti cosplayer, in particolare quelli che realizzano da sé i costumi e si divertono ancora più che a indossarli.

"Ho impiegato quasi un mese per creare questo cosplay di una Elfa Oscura di Lineage 2, e l'ho indossato soltanto tre volte", ha scritto Yaya. "La ragione principale è il body paint, visto che passo tutto il giorno in costume e fare anche quello significa che dovrò svegliarmi un'ora prima, ahahah."

"Ho parlato con numerosi altri cosplayer che mi hanno raccontato di come si siano quasi ammazzati per realizzare il progetto di un costume, per poi indossarlo una volta sola. Al punto che comincio a credere si tratti di una caratteristica comune a molti."

"Che ne pensate? Perché noi cosplayer impieghiamo così tanto tempo e soldi per creare degli outfit che poi indosseremo solo pochissime volte? Cosa vi spinge a creare dei costumi? Inoltre credete che l'attuale possibilità di accedere a costumi già pronti abbia cambiato il modo in cui i cosplayer scelgono e si impegnano per un progetto?"