PS5 disponibile su MediaWorld e Unieuro, ma i server vanno in tilt

PS5 è tornata disponibile oggi sui siti di MediaWorld e Unieuro, tuttavia i server dei due importanti store sono andati in tilt dopo pochi secondi, risultando irraggiungibili.

E così, mentre a Venezia è possibile ammirare lo spettacolare evento di lancio italiano di PlayStation 5, la console continua ad andare letteralmente a ruba e solo pochi fortunati riusciranno ad aggiudicarsene una.

Nel momento in cui scriviamo, Unieuro ha già terminato la disponibilità di PS5, sia nel modello standard che nella Digital Edition, mentre MediaWorld sta applicando il concetto di "fila" anche al proprio store online.

C'è solo un problema: accedendo al sito si viene avvisati che ci sono oltre 70.000 persone davanti a noi, ed è fortemente improbabile tutti possano acquistare una PlayStation 5. Immaginiamo che i pezzi in realtà siano molti ma molti di meno.

Ad ogni modo, verso le 13.00 anche Amazon dovrebbe rimettere in vendita PS5: vi avviseremo non appena accadrà, nella speranza di fare in tempo.