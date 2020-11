PlayStation 5, tutto quello che c'è da sapere

PS5 può essere collocata in verticale oppure in orizzontale, in entrambi i casi utilizzando un supporto nero incluso nella confezione al fine di ottenere la massima stabilità possibile. Le dimensioni della console sono importanti: 390 x 260 x 104 millimetri (92 per la Digital Edition), per un peso pari a 4,5 Kg (3,9 per la Digital Edition).

In una Londra post-brexit, controllata in maniera indebita da una malvagia corporazione, Watch Dogs: Legion ci vedrà entrare a far parte della resistenza del DedSec, un'organizzazione determinata a liberare la città. Muovendoci in un ricco e affascinante open world, avremo modo di reclutare nel gruppo qualsiasi personaggio incontrato per strada, dopo averlo convinto delle nostre motivazioni. Potremo dunque costruire una squadra composta da figure dotate di abilità differenti per affrontare svariate tipologie di missioni ma facendo attenzione al game over: la morte di uno dei nostri sarà permanente.

Dopo lo straordinario successo del primo episodio, Marvel's Spider-Man: Miles Morales ci racconta la storia di un nuovo Spider-Man e della sua crescita personale, usando il linguaggio degli action game a base open world e deliziandoci con una grafica assolutamente strepitosa, che consente di attivare il ray tracing per la massima qualità visiva possibile oppure di optare per una modalità a 4K e 60 fps, più fluida e reattiva. In tutti i casi, il risultato è lo stesso: un gioiellino, che nella Ultimate Edition include anche la remaster di Marvel's Spider-Man .

Il battle royale free-to-play per eccellenza, Fortnite , debutta su PS5 al lancio con una versione migliorata, dotata non solo di una grafica a 4K e 60 frame al secondo, ma anche di un gameplay arricchito dal feedback aptico e dai trigger adattivi del controller DualSense, capaci di restituire una sensazione diversa per ogni arma utilizzata durante i match. Non è tutto: i caricamenti più rapidi riducono al minimo i tempi di attesa, mentre un motore fisico migliorato trasforma lo scenario rendendolo dinamico.

Lo strepitoso action game di Capcom fa il proprio debutto su PS5 con Devil May Cry 5 Special Edition , un'edizione estesa e arricchita del gioco che sfrutta il nuovo hardware per offrirci differenti modalità grafiche, provando a spingersi fino a 120 fps. La cornice perfetta per donare nuova linfa alle avventure di Dante, Nero e V: tre personaggi diversi e affascinanti, a cui potremo aggiungere in questa versione anche Vergil tramite un DLC a pagamento.

Remake del classico targato From Software , Demon's Souls si pone come un vero e proprio capolavoro, assolutamente imperdibile per gli appassionati di soulslike. Pur mostrando un grande rispetto verso l'opera originale, il gioco può infatti contare su di una grafica completamente ridisegnata, caratterizzata da un colpo d'occhio straordinario, e da una serie di miglioramenti che tuttavia non snaturano il gameplay, conservando alcuni dei suoi tratti di legnosità.

Lo sparatutto in prima persona di Activision torna con Call of Duty: Black Ops Cold War , un capitolo che si svolge nel periodo della Guerra Fredda, coinvolgendoci però anche in svariati flashback del Vietnam. Sequel narrativo dell'originale Black Ops, il gioco vede il ritorno di personaggi come Alex Mason e Frank Woods, insieme all'enigmatico Russel Adler per una campagna dal taglio cinematografico e spettacolare che viene coadiuvata dalla solita, abbondante offerta multiplayer.

Ultimo episodio della serie Ubisoft , Assassin's Creed Valhalla ci conduce nell'Inghilterra del XI secolo, raccontandoci la storia di un clan vichingo in cerca di gloria, ricchezze e una terra in cui stabilirsi. Nei panni di Eivor, un guerriero forte e coraggioso, avremo il compito di stringere alleanze con varie regioni e far crescere nel frattempo la nostra città, portando a termine missioni e razzie mentre esploriamo una mappa vastissima e meravigliosa.

PlayStation 5 può contare su di una line-up di lancio di grande spessore, composta da giochi first party, realizzati in esclusiva per la console Sony, e da svariati titoli multipiattaforma, appartenenti ad alcuni dei brand più famosi del mondo. Ecco una selezione dei migliori disponibili al lancio della console.

PS5 è dotata di un sofisticato chip audio, il Tempest Engine , che promette di creare ambienti sonori tridimensionali ricchi di dettaglio e di spessore, capaci di immergere letteralmente il giocatore in nuovi e affascinanti mondi. Ebbene, le cuffie wireless Pulse 3D consentono di sfruttare al meglio questa tecnologia, riproducendo l'audio 3D ma offrendo al contempo una straordinaria ergonomia e funzionalità pratiche ed efficaci come il doppio microfono nascosto o il tradizionale jack da 3,5 millimetri per la massima compatibilità.

L'innovativo controller DualSense taglia i ponti con la lunga e gloriosa tradizione del DualShock per offrire caratteristiche originali e peculiari, in grado di trasformare il modo in cui giochiamo. Parliamo infatti di un dispositivo equipaggiato con tecnologie sofisticate come il feedback aptico , che trasmette una vasta gamma di sensazioni attraverso la superficie del joypad, e i trigger adattivi , che cambiano la resistenza a seconda delle situazioni. Il DualSense include inoltre un microfono integrato, che consente di partecipare a Party e chat vocali senza il bisogno di utilizzare un headset apposito.

Sono disponibili diversi accessori per PlayStation 5, alcuni fondamentali e altri opzionali: dai controller alle cuffie, dalla base di ricarica al telecomando, passando per la videocamera. Dispositivi che consentono di arricchire l'esperienza offerta dalla nuova console Sony in vari modi.

I servizi

Sony sa bene che i servizi rappresentano un elemento ormai imprescindibile nell'ambito del mercato videoludico, ed è per questo che ha rinnovato il PlayStation Store e l'app ufficiale PlayStation per iOS e Android, ma soprattutto ha portato i suoi abbonamenti su PS5 in piena continuità, arricchendoli di nuove feature e contenuti.

PlayStation Plus

L'abbonamento PlayStation per eccellenza, PlayStation Plus consente non solo di accedere al comparto multiplayer online della maggior parte dei giochi che includono tale feature, ma anche di caricare i propri salvataggi sul cloud, accedere a sconti esclusivi e scaricare ogni mese, senza costi aggiuntivi, una selezione di titoli per PS5 e PS4, questi ultimi retrocompatibili con la nuova console. I prezzi ufficiali del servizio non sono cambiati: 59,99 euro per 12 mesi, 24,99 euro per 3 mesi oppure 8,99 euro per 1 mese.

PlayStation Now

Nato per consentire agli utenti di rigiocare i classici della piattaforma Sony, PlayStation Now ha subito negli ultimi tempi un'interessante evoluzione che lo ha portato a diventare qualcosa di più di una semplice piattaforma di game streaming per PC, PS4 e PS5. Ogni mese vengono infatti aggiunti al catalogo diversi giochi di ultima generazione, che è possibile scaricare e installare in locale come un qualsiasi prodotto digitale, in alcuni casi con una disponibilità di 90 giorni. I prezzi ufficiali dell'abbonamento sono pari a 59,99 euro per 12 mesi, 24,99 euro per 3 mesi oppure 9,99 euro per 1 mese, con la possibilità di effettuare una prova gratuita di una settimana.