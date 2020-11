Horizon Zero Dawn per PC: patch 1.08 disponibile, con l'arrivo su GOG

Horizon Zero Dawn in versione PC si aggiorna ancora con la sostanziosa patch 1.08 che risolve vari problemi e migliora le performance del gioco, proprio in tempo per il suo lancio su GOG, dove è acquistabile da oggi nella Complete Edition che abbiamo visto in precedenza anche su Steam.

L'aggiornamento 1.08, che giunge dopo una già sostanziosa patch 1.07 che aveva risolto diversi altri inconvenienti, migliora la grafica di Horizon Zero Dawn su PC e anche alcuni elementi audio legati soprattutto ai dialoghi, oltre a risolvere problemi di crash rilevati in precedenza dagli utenti in alcune situazioni.

Tra le altre soluzioni proposte dalla patch c'è anche un miglioramento generale del frame-rate con una maggiore stabilità del gioco, migliorando anche la gestione della VRAM su diverse schede video. Viene inoltre aggiunta la funzionalità AMD FidelityFX Contrast Adaptive Sharpening, che può ora essere attivata per migliorare la qualità grafica.

Contemporaneamente, come era stato annunciato nei giorni scorsi, Horizon Zero Dawn diventa disponibile anche su GOG. Come su Steam, l'edizione completa di Horizon Zero Dawn comprende la maxi-espansione The Frozen Wild e vari pacchetti e costumi, oltre a bonus in-game disponibili da subito per i giocatori che acquistano questa edizione, il tutto con audio e testi in italiano, oltre che in numerose altre lingue.