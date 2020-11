Oculus Quest 2: Asgard's Wrath gratis a chi acquista il visore

Oculus Quest 2 festeggia il compleanno di Oculus Link regalando Asgard's Wrath, che potrà dunque essere scaricato gratis da tutti i nuovi acquirenti del visore VR che utilizzeranno l'app in questione entro la fine di gennaio 2021.

In sostanza, tutti coloro che acquistano e attivano un nuovo Oculus Quest 2 da 64 o 256 GB e utilizzano l'app Oculus Link potranno scaricare gratuitamente Asgard's Wrath entro il 31 gennaio 2021, potendo in questo modo avere un assaggio diretto delle potenzialità offerte dal visore portatile collegato al PC attraverso Link.

Asgard's Wrath è attualmente considerato uno dei migliori giochi sullo store di Oculus, un action adventure in soggettiva che ci trasporta di peso all'interno delle atmosfere mitologiche delle leggende nordiche.

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Asgard's Wrath da parte di Francesco Serino, nella quale leggiamo che il gioco in questione è:

Una delle esperienze più intense oggi disponibili su realtà virtuale. La sua trama spezzata in quattro avventure da circa cinque ore, e gli innumerevoli segreti tutti da scoprire, lo rendono poi perfetto sia per sessioni brevi che per serate dedicate. In alcuni aspetti, ci ha ricordato due gemme come i Dark Messiah di Arkane. Se avete un Oculus, Asgard Wrath è imprescindibile.