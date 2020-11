Horizon Zero Dawn per PC, patch 1.07 disponibile: sistema molti problemi residui

Guerrilla Games ha annunciato la disponibilità della patch 1.07 per la versione PC di Horizon Zero Dawn, che sistema molti dei problemi residui. In particolare ora il filtro ansiotropico funziona correttamente; è stata rimossa l'ottimizzazione degli shader obbligatoria; gli shader sono preottimizzati nel menù principale, ma possono essere saltati; gli shader vengono ottimizzati dinamicamente nel gioco.

I bug residui conosciuto parlano di instabilità con le CPU con più di 16 core, di problemi dell'HDR con alcune configurazioni, di configurazioni specifiche che creano instabilità e di altri problemi minori segnalati dalla comunità.

Se volete più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione della versione PC di Horizon Zero Dawn, dove Tommaso Pugliese ha scritto:

Horizon Zero Dawn si conferma anche su PC uno straordinario action RPG, dotato di un'ambientazione open world suggestiva e affascinante, personaggi ben caratterizzati e una storia coinvolgente, che fra campagna principale ed espansione vi terrà impegnati per cinquanta ore o più, a seconda delle missioni secondarie che sceglierete di completare. L'approccio strategico ai combattimenti, il solido arsenale disponibile e un albero delle abilità sfaccettato contribuiscono a dar vita a un gameplay impegnativo e coinvolgente, che in questa versione viene coadiuvato da un comparto tecnico eccellente e da una feature importante come i 60 frame al secondo. L'avventura di Aloy, insomma, non è mai stata così bella.