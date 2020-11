Pokémon Spada e Scudo Bundle Pack: tutto quello che c'è da sapere

Manca poco ormai: dal 6 novembre 2020 Pokémon Spada e Pokémon Scudo potranno contare su due Bundle Pack in versione fisica che sanno di Game of the Year Edition. All'interno del pacchetto, infatti, troverà spazio una singola cartuccia per Nintendo Switch, che include il gioco base più i DLC L'Isola Solitaria dell'Armatura e Le Terre Innevate della Corona del rispettivo Pass di Espansione . A un paio di giorni dalla pubblicazione abbiamo avuto modo di parlare del pacchetto, con un rappresentante di The Pokémon Company International , che ci ha fornito alcuni dettagli sul suo funzionamento.

A caccia di nuovi giocatori

Il Bundle Pack di Pokémon Spada e Scudo rappresenta un buon modo di attrarre nuovi giocatori. Le nuove edizioni sono "una grande occasione per chi non ha ancora giocato Spada/Scudo per ottenere in un unico pacchetto tutto quello che la regione di Galar ha da offrire in un unico conveniente pacchetto". Il prezzo del bundle oscilla al momento tra i 79 e gli 86 euro per ciascuna versione, quindi in linea con il costo degli elementi singoli: il Pass viene infatti venduto a 30 euro, mentre Pokémon Spada e Scudo si attestano tra i 50 e i 60 euro l'uno.

"I giocatori - ha continuato TPCi - potranno godere tutti i contenuti del gioco base e del Pass di Espansione, sia che decidano di comprarli separatamente, sia in bundle. Hanno una scelta in più". Da notare che, in controtendenza con quanto avviene ultimamente con queste edizioni, non ci saranno codici da riscattare. Tutti i contenuti saranno inclusi all'interno della cartuccia e potranno essere giocati da subito anche senza disporre di una connessione ad Internet. Questa sarà richiesta solo per "ricevere Doni Segreti di Pokémon o oggetti, acquisti speciali o altre caratteristiche simili", come le funzionalità multiplayer online ovviamente. Non è stato invece rivelato lo spazio occupato da un'eventuale installazione sulla memoria interna da parte di questi contenuti e restano avvolti nel mistero anche eventuali eventi in-game per celebrare l'uscita del Bundle Pack: ci è stato comunque assicurato che "lo scoprirete presto".