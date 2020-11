Generazione Xbox One: il nostro omaggio video per salutare la console di Microsoft

Sul nostro canale YouTube abbiamo pubblicato un sentito omaggio video alla Generazione Xbox One. Si tratta di un piccolo tributo che abbiamo realizzato per salutare nel modo migliore la console di Microsoft.

La fine di una generazione di console rende tutti un po' malinconici. È vero, si tratta solo di macchine, ma ci hanno tenuto compagnia per tanti anni, oltre che ci hanno regalato tante emozioni, ci hanno intrattenuto e qualche volta stupito. Per non parlare di quando ci siamo arrabbiati.

Si tratta sempre di emozioni forti e per questo è normale voler "salutare" la nostra fida console, ora che sta per arrivare la sua evoluzione. Perché, nonostante un inizio non troppo brillante fatto di Sport, TV, Kinect e Call of Duty, Xbox One ha ospitato tanti grandi giochi, tantissime serie di successo ed è servita per gettare le basi per Xbox Series X|S.

Quindi grazie di tutte le ore passiate assieme! Ah, prima che cominciate a chiederlo, ovviamente c'è in lavorazione anche un omaggio a PS4 che arriverà nei prossimi giorni!

Il video è realizzato dal nostro Alessandro Spallino. Cosa ve ne pare?