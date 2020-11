Yakuza: Like a Dragon, voti molto positivi dalla stampa internazionale

A quanto pare Yakuza: Like a Dragon ha convinto la stampa internazionale, portando a casa una serie di ottimi voti: la svolta in stile RPG alla fine è stata apprezzata.

Come scritto nella nostra recensione di Yakuza: Like a Dragon il nuovo approccio porta con sé alcuni inevitabili limiti, come ad esempio la ripetitività dell'azione, ma tutti gli altri aspetti del gioco sono così ben fatti da colmare tale mancanza.

A questo punto la palla passa alle vendite: se anche quelle dovessero premiare il nuovo corso del franchise SEGA, con ogni probabilità rivedremo il sistema di combattimento a turni anche nei prossimi episodi.

Yakuza: Like a Dragon, i voti della stampa internazionale