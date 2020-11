Horizon Zero Dawn per PC arriva anche su GOG la prossima settimana

Horizon Zero Dawn: Complete Edition in versione PC arriverà la settimana prossima anche su GOG, con Guerrilla e il sito in questione che annunciano l'uscita del gioco anche al di fuori di Steam, sempre nell'edizione completa con cui l'abbiamo visto approdare su piattaforma Windows.

Horizon Zero Dawn: Complete Edition sarà dunque disponibile su GOG.com dal 24 novembre 2020, ovvero martedì prossimo, ancora senza un prezzo ufficiale sullo store in questione. Ricordiamo che l'edizione completa di Horizon Zero Dawn comprende la maxi-espansione The Frozen Wild e vari pacchetti e costumi, oltre a bonus in-game disponibili da subito per i giocatori che acquistano questa edizione.

Anche su GOG, Horizon Zero Dawn: Complete Edition per PC avrà audio e testi in italiano, oltre che in numerose altre lingue. Per chi non lo conoscesse, ma sarebbe alquanto strano, il gioco è un action game open world con elementi in stile RPG sviluppato da Guerrilla.

Trattandosi di un first party Sony, la versione PC rappresenta un'uscita alquanto sorprendente, considerando che il titolo era considerato un'esclusiva assoluta per console PlayStation, come di solito vediamo per i titoli di PlayStation Studios. Evidentemente, Sony ha considerato il titolo come un prodotto ideale per espandersi anche nell'ambito della piattaforma Windows, anche se al momento non sono molti i giochi che hanno effettuato questo salto.

L'approdo su PC non è stato peraltro privo di problemi, considerando le imperfezioni tecniche che sono emerse al lancio. Molti di questi sono comunque stati risolti in diversi aggiornamenti successivi che dovrebbero essere già compresi nella versione scaricabile da GOG, come la patch 1.05, la patch 1.06 e infine la 1.07 disponibile da un paio di settimane.