Horizon Zero Dawn Complete Edition per PC: la patch 1.06 corregge molti bug grafici

Guerrilla Games ha pubblicato oggi la patch 1.06 di Horizon Zero Dawn Complete Edition per PC. Grazie a questo aggiornamento il team olandese ha dato un'ulteriore ripulita al codice di gioco, sistemando alcuni dei bug grafici e delle problematiche segnalate dall'attiva comunità del gioco.

Siamo arrivati, infatti, alla versione 1.06 di Horizon Zero Dawn e ormai il team di sviluppo è riuscito a sistemare la gran parte dei problemi che sono emersi al lancio. Ne sono rimasti ancora alcuni irrisolti, ma era una cosa piuttosto prevedibile dato che erano anni che Guerrilla Games non pubblicava qualcosa al di fuori dell'ecosistema PlayStation.

Ma, a giudicare dalla nostra recensione di Horizon Zero Dawn per PC, il risultato finale non ne ha risentito poi molto.

Con l'aggiornamento 1.06 il team sistema diversi problemi, ma promette anche di mantenere un canale aperto con la sua community per sistemare gli ultimi bug rimanenti. Per il momento ha risolto due problemi che mandavano in crash il gioco, uno legato agli shader e uno all'utilizzo di caratteri non-ANSI.

Dal punto di vista grafico sono stati risolti alcuni problemi riguardanti l'HDR che rendeva nere alcune schermate delle opzioni, il fatto che gli FPS adattivi garantivano prestazioni inferiori rispetto ad un settaggio manuale e un problema che non faceva andare dritta Aloy con la telecamera frontale.

Tutti i dettagli possono essere trovati questo indirizzo.

Cosa ne pensate del lavoro di ottimizzazione di Guerrilla su PC?