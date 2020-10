Amazon Prime Day 2020: volante Thrustmaster T300 RS in sconto speciale per oggi

Tra le offerte di Amazon Prime Day 2020 gli appassionati di racing game non dovrebbero lasciarsi sfuggire lo sconto speciale sul volante Thrustmaster T300 RS, valido solo per oggi, 13 ottobre 2020, con una riduzione del 22% sul prezzo originale.

Il Thrustmaster T300 RS può dunque essere acquistato oggi su Amazon al prezzo di 312,99 euro invece degli originari 399,99 euro. Si tratta comunque di una spesa importante per una periferica da gioco, ma risparmiando 87 euro è possibile portarsi a casa una delle migliori soluzioni per quanto riguarda i volanti per console.

Il modello T300 RS è specificamente progettato per console PlayStation, con licenza ufficiale PS4 e PS3, ma sarà compatibile anche su PS5 in base a quanto riferito da Thrustmaster, in attesa di sapere se potrà essere usato anche sui nuovi giochi per PS5 oltre che su quelli PS4 in retrocompatibilità.

Sulla parte frontale sono riprodotti tutti i tasti del DualShock 4 compreso il tasto centrale PlayStation, quello Share e le Opzioni, oltre ai comandi disposti a farfalla dietro il volante e la croce direzionale.

Il Thrustmaster T300 RS è in grado di effettuare un force feedback lineare e fluido, particolarmente reattivo e preciso grazie anche alla Tecnologia H.E.A.R.T (HallEffect AccuRate Technology) con sensore magnetico. Il set include anche una pedaliera con due pedali ed è compatibile anche con i PC.

