Amazon Prime Day 2020: Xiaomi Mi 10 in offerta speciale

Amazon Prime Day 2020 propone tra i suoi sconti anche Xiaomi Mi 10, lo smartphone della compagnia cinese uscito quest'anno e acquistabile con una promozione davvero molto interessante valida per entrambe le giornate del 13 e 14 ottobre.

Si tratta in particolare dei modelli Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Lite, entrambi protagonisti di sconti piuttosto consistenti rispetto al prezzo standard di questi smartphone, disponibili anche in diverse colorazioni.

Xiaomi Mi 10 Lite è caratterizzato da un display da 6,57 pollici FHD+ DotDisplay AMOLED con tecnologia truecolor, oltre ad avere 6GB di RAM, fotocamera quadrupla e 64 GB di spazio d'archiviazione interno, con batteria da 4160mah. La versione Cosmic Grey si trova a 272 euro.

Xiaomi Mi 10 standard è invece la variante intermedia tra il Lite e il Pro, più potente del primo e alquanto in linea con la fascia alta, nonostante il prezzo sia ormai in linea con la media. Xiaomi Mi 10 è un'ottima soluzione per chi cerca uno smartphone prestante ma con prezzo accessibile, caratterizzato da un display da 6,67 pollici a 90Hz AMOLED e tecnologia TrueColor.

Mi 10 ha una fotocamera quadrupla da 108MP con sensore ultra-grandangolare, macro e profondità ed è spinto da un SoC Snapdragon 865 particolarmente potente. Notevole anche la batteria da 4780mAh e la connettività 5G presente, 8GB di RAM e 256 GB di archivio. Il tutto al prezzo di 605 euro in versione Coral Green e 588 euro in versione Twilight Grey in questi giorni.

Vediamo dunque i link a cui acquistare Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Lite durante gli Amazon Prime Day 2020: