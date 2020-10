Resident Evil di Netflix sarà un seguito dei giochi, le riprese partiranno nel 2021

Andrew Dabb, lo showrunner della serie TV di Resident Evil per Netflix, in una recente intervista ha svelato diverse cose interessanti di questo progetto. Innanzitutto ha detto che lo scopo del team è quello di creare una sorta di seguito dei giochi. In questo modo potranno avere la libertà creativa di raccontare cose inedite, senza però stravolgere le storie e i personaggi conosciuti nei giochi. A causa dei ritardi accumulati a causa del coronavirus, però, le riprese sono state rinviate al 2021.

Dabb, infatti, ha dovuto seguire prima il set dell'ultima stagione di Supernatural, la serie che ha seguito per 15 anni. Adesso, però, può concentrarsi sul suo nuovo progetto, in modo da riuscire a coordinare tutte le forze in campo. Il 2021, infatti, sarà un anno molto intenso per Resident Evil: è previsto il nuovo gioco per next-gen e PC, Resident Evil Village, una serie in CGI, ma anche un film in live action, oltre alla serie TV di Netflix.

Questi due ultimi progetti, oltretutto, sono legati a doppia mandata, dato che sono prodotti dallo stesso team. Solo che hanno dei target differenti. Il film diretto da Johannes Roberts seguirà le vicende dei videogiochi, anzi sarà una sorta di "drammatizzazione dei primi due capitoli".

La serie TV, invece, pur essendo fedele alla lore di Capcom, sarà un seguito dei primi otto giochi, dando in questo modo al team la possibilità di raccontare qualcosa di inedito. Le protagoniste dovrebbero essere le figlie di Wesker, ma non si sa molto altro del progetto.

Dabb si è definito un grande fan di Resident Evil e pensa di essere la persona giusta per il progetto, avendo già lavorato con zombie e altri mostri in Supernatural. L'ultima stagione di questo show è stata la causa del rinvio di Resident Evil: Dabb ha dovuto sovraintendere le riprese degli ultimi due episodi, rinviate per il COVID-19, prima di potersi spostare sul progetto di Netflix. Per questo motivo il team pensava di cominciare le riprese questa estate, ma "adesso speriamo di iniziare le riprese il prossimo anno".

Quali sono le vostre aspettative intorno al progetto?