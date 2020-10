AMD Ryzen 5 5600X più potente di Intel Core i7 10700 nei giochi? Prezzo del 5600

AMD Ryzen 5 5600X sarà più potente di un Intel Core i7 10700 nei giochi, secondo quanto riportato da una fonte coreana che ovviamente va presa con le pinze, quantomeno finché il processore non sarà effettivamente disponibile per i primi test.

La serie dei Ryzen 5000, appena annunciata da AMD, promette in effetti prestazioni straordinarie a prezzi sostanzialmente più contenuti rispetto alla concorrenza, e il 5600X in particolare potrebbe porsi come la scelta perfetta per i videogiocatori.

A proposito di questo processore, la fonte coreana ha anche riportato il periodo di uscita e il prezzo della versione standard, dunque l'AMD Ryzen 5 5600, che dovrebbe debuttare all'inizio del 2021 e costare 220 dollari.

Se tali informazioni venissero confermate ufficialmente, ci troveremmo di fronte a uno scenario non troppo diverso rispetto all'architettura Zen 2, almeno per quanto concerne le cifre richieste.

Recently, this article was posted, but I couldn't find the post's source. 😭 My search ability is still low...

> From foreign source

1) R5 5600 will release early 2021, price $220

2) R5 5600X is similar or better than i7 10700 (1T, nT, Gaming) pic.twitter.com/gqy2N1hY5H