Ryzen 5000, tutte le novità e un primo assaggio delle Radeon 6000

Un balzo prestazionale importante

I nuovi Ryzen, compatibili con schede madri della serie 500 che sembrano essere destinate a restare in campo e con alcuni modelli della serie 400, condividono inevitabilmente gran parte della tecnologia con le CPU dell'architettura precedente, compreso il processo produttivo a 7 nanometri, l'ovvia interfaccia PCIe 4.0 e il numero massimo di core e thread rispetto ai modelli analoghi della serie 3000. Ma l'evoluzione comporta comunque un notevole incremento dell'efficienza che, almeno secondo AMD, è arrivata a superare di 2,8 volte quello della CPU di punta della concorrenza. Inoltre è bene tenere a mente che la serie Zen 3 non è un semplice upgrade ma il frutto di un redesign che include cambiamenti importanti tra cui il passaggio a CCX da 8 core anziché 4. Questo significa che i modelli da 6 e 8 core hanno un solo CCX (o Core Complex) con ovvi vantaggi per le latenze, mentre quelli da 12 e 16 passano da 4 a due CCX, beneficiando comunque del cambiamento che comporta anche un passaggio da 16 a 32 MB di cache unificata L3 per ogni CCX. Si parla tra l'altro di accesso diretto proprio alla cache L3 e di una nuova tecnologia Zero Bubble dedicata alla branch prediction per processori che promettono un incremento nell'IPC del 19%. Siamo quindi sopra al 17% promesso inizialmente e vicini al 20% promesso dai rumor che hanno trovato conferma anche nell'aumento del boost clock, assieme all'incremento del boost clock primo responsabile di un incremento prestazionale netto che secondo i test interni garantisce un salto prestazionale netto, consentendo al Ryzen 9 5900X, erede a 12 core e 24 thread del 3900X, di superare un 10900K non solo nel rendering, con un picco del 59% in più in V-Ray, ma anche nel gaming, ovviamente in 1080p laddove il freno della CPU è ancora rilevante.

Nei giochi scelti da AMD il vantaggio del 5900 sulla CPU di punta Intel che va dal 5 all'11% in titoli come PUBG, Far Cry Down e Shadow of The Tomb Raider. Non un vantaggio disarmante, esclusi League of Legends con un +21% e CS:GO con un +19%, ma un aumento netto rispetto al 3900X, escludendo Total War Three Kingdoms, con un 6% che vale un vantaggio trascurabile sul 10900K, e Battlefield V che vede AMD annunciare lo svantaggio, probabilmente per dare anche un tocco di credibilità ai test, in Battlefield V, più veloce del 3% con la CPU Intel. Ma nel caso di Shadow of the Tomb Raider parliamo di un 28% sul Ryzen 9 3900X, con un incremento di 40fps rispetto al predecessore che indica un cambiamento netto, anche in alcuni titoli in cui i processori AMD avevano qualche difficoltà come League of Legends, dove il guadagn prestazionale arriva addirittura al 50%, e CS:GO che fa segnare un guadagno del 46%. Abbastanza da renderci ansiosi di mettere le mani sui primi modelli, in arrivo a novembre, di una serie che promette parecchio. Certo, i numeri andranno confermati in sede di recensione, ma il preambolo è senza dubbio interessante nonostante un aumento di 50 dollari da modello a modello. D'altronde parliamo di un picco, sempre per il Ryzen 9 5900X, di 631 punti nel test single thread di Cinebench che evidenzia un salto importante laddove le CPU Ryzen 3000, forti in multi-thread, avevano ancora qualche problema.