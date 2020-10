Vodafone Happy Friday: premi e regali di oggi 9 ottobre 2020

L'appuntamento col Vodafone Happy Friday è tornato, e dunque anche oggi venerdì 9 ottobre 2020 potrete ottenere premi e regali grazie al servizio fedeltà dell'operatore rosso storico italiano. Pronti per scoprire tutte le novità del caso?



Come ogni venerdì, i clienti Vodafone potranno scegliere tra tre diversi premi del Vodafone Happy Friday. Abbiamo ad esempio uno sconto del 20% relativo ad O bag, valido nei negozi fisici e sullo store online, con una spesa minima di 50 euro. Lo sconto scadrà il prossimo 18 ottobre 2020.



Interessante anche lo sconto del 20% su tutti i menù dell'Old Wild West su territorio nazionale: anche questo buono sarà valido fino al 18 ottobre 2020. E infine c'è anche una versione digitale della rivista Virgin Active in regalo per un anno, per chi preferisce la lettura alle borse o al cibo.



Avrete di tempo fino alle 23:59 di oggi 9 ottobre 2020 per riscattare il vostro regalo, recandovi nell'apposita sezione dell'app MyVodafone, cioè quella relativa al Vodafone Happy; non dimenticatevene. Chiudiamo questo articolo - purtroppo - parlandovi di una recente multa a Vodafone e WindTre da parte dell'Antitrust.