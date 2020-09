Vodafone e WindTre: nuove multe dall'Antitrust per discriminazione degli IBAN stranieri

Gli operatori storici italiani sono soliti ricevere diverse multe nel corso dell'anno, dovute ai più vari motivi. Le ultime sono state imposte dall'Antitrust nei confronti di Vodafone e di WindTre: cerchiamo di capire cos'è accaduto questa volta.



L'inizio dell'intero procedimento risale in realtà a qualche tempo fa. L'Antitrust era intervenuto con le delibere 27642 e 27643 del 10 aprile 2019, con cui aveva accertato alcune violazioni del regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio ("che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro"). Ma veniamo ai motivi delle multe, che sembrano dovuti alla discriminazione degli IBAN stranieri.



Gli operatori Vodafone e WindTre avrebbero impedito ai clienti di utilizzare un IBAN straniero per la domiciliazione delle utenze. Dopo le prime multe pari a 2,2 milioni di euro, che evidentemente non sono bastate, la nuova sanzione ammonta ad un totale di 800.000 euro; nonostante gli avvisi, infatti, i due non si sono adeguati alle richieste dell'AGCM.



Vodafone è stata multata perché ha sì iniziato a "concedere" l'utilizzo di un IBAN straniero per l'addebito, ma sempre con un operatore Vodafone obbligatorio per completare la procedura: da qui la multa di 500.000 euro. WindTre è stata altrettanto svogliata: ad oggi non consente al consumatore di completare la domiciliazione dell'utenza con IBAN straniero: altri 300.000 euro di multa da pagare entro 30 giorni. Chissà, magari questa volta entrambi gli operatori si adegueranno alle richieste dell'AGCM.