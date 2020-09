WindTre e WinDay: tutti i premi dal 28 settembre al 4 ottobre 2020

Con l'inizio della nuova settimana del 28 settembre 2020 torna naturalmente l'appuntamento con il WinDay di WindTre. Vediamo allora tutte le informazioni utili, tutti i premi e tutte le iniziative dei prossimi sette giorni.



Fino al 4 ottobre 2020 il WinDay offrirà diverse proposte interessanti ai clienti WindTre (una buona notizia, dopo le recenti rimodulazioni). Ad iniziare proprio da oggi lunedì 28 settembre 2020, con buoni sconto del 40% e del 50% rispettivamente su Sambonet (si riceverà gratuitamente anche una pinza a foglia in acciaio inox e silicone) e La Piadineria (utilizzabile presso i circa 260 ristoranti su territorio nazionale, suddivisi in oltre 60 città).



Ma i premi non finiscono qui. Domani, cioè martedì 29 settembre 2020, il WinDay proporrà invece un prezzo scontato su tantissimi prodotti differenti all'interno del Crazy Store, l'e-commerce di WindTre dedicato proprio al WinDay; è disponibile in ogni momento della settimana, ma solo il martedì vi sono le promozioni ad hoc.



Mercoledì 30 settembre 2020 toccherà al concorso di WindTre, con la possibilità di vincere fino a 10 forni a vapore Miele da posizionamento libero, e una My Cooking Box. Il quiz settimanale si terrà invece giovedì 1 ottobre 2020: in palio vi saranno fino a 3000 euro di ricariche o sconti in fattura.



Venerdì, sabato e domenica prossimi saranno i giorni dedicati all'intrattenimento di WindTre: il WinDay dovrebbe garantire (ma c'è bisogno di una conferma ufficiale) un voucher per l'acquisto di quattro biglietti al prezzo di due, o di due biglietti al prezzo di uno, presso le sale cinematografiche The Space.