WindTre e rimodulazioni: il nuovo piano Basic New entra in vigore, come funziona

Il nuovo piano Basic New di WindTre entra ufficialmente in vigore nella giornata di oggi, mercoledì 23 settembre 2020; si tratta dell'esito di una serie di rimodulazioni annunciate negli scorsi mesi dall'operatore italiano, e conclusesi proprio in questi giorni. Cerchiamo allora di capire cosa cambia, e soprattutto per chi.



il piano WindTre Basic New riguarda principalmente i clienti che utilizzano SIM prepagate, con piani tariffari a consumo; la modifica unilaterale è stata applicata a scaglioni da WindTre: se oggi 23 settembre 2020 non è il vostro turno, lo sarà presumibilmente il prossimo 28 settembre 2020, oppure il 5 ottobre 2020, il 12 ottobre 2020 e infine il 19 ottobre 2020.



Come funziona il nuovo piano? Tutti i bonus di credito e di traffico promozionale proposti dalle offerte decadute non saranno più disponibili, con l'attivazione di WindTre Basic New. Il costo passa a 4 euro al mese, con tariffazione a secondi di 29 centesimi di euro al minuto verso i numeri nazionali e della telefonia mobile, senza scatto alla risposta. Gli SMS passano invece a 29 centesimi di euro, gli MMS a 50 centesimi.



Lato internet, è ora disponibile 1 GIGA al giorno al costo di 99 centesimi di euro, solo in caso di utilizzo; le videochiamate costano invece 50 centesimi di euro al minuto verso numeri WindTre o un euro al minuto verso gli altri operatori.



Qui di seguito vi riportiamo tutte le offerte non più disponibili e rimpiazzate ufficialmente da WindTre Basic New. Se eravate in possesso di una di queste ultime, tutto ciò di cui vi abbiamo parlato vi riguarda direttamente: Ricaricati con 3, Promo 9000, 5 Forever, Summer Power, promo SMS giornaliera, Gente di 3 Offerta Attivazione, Duetto San Valentino, tutte le Naviga 3, Welcome to Italy, Top Time, tutte le Free Time, Insieme, No Distance, Europe Pass, World Pass, Super SMS, VideoNoi, Ric Mia&Tua Sempre, tutte le X-Series, tutte le International 3, Notti di 3, 3Eurotariff, Internet Pass, Opzione Pupillo Everyday, tutte le Bonus Internet, tutte le Tua, tutte le Raddoppia la Ricarica, tutte le Voce e video, tutte le ALL-IN International, 100 GIGA mensile, 100 GIGA Super, 5 GIGA per te, tutte le tariffe Super.