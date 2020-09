PS5: rifornimenti superiori a quelli di Xbox Series X nel Regno Unito

I rifornimenti di PS5 sono stati superiori rispetto a quelli di Xbox Series X, almeno nel Regno Unito. A darcene una prova intellegibile è la classifica dei prodotti videoludici più venduti di Amazon.uk, dove entrambe le console hanno fatto registrare il tutto esaurito.

Dopo la vendita di tutte le unità disponibili, PS5 ha raggiunto la nona posizione della classifica, mentre Xbox Series X la quarantacinquesima. C'è da notare che il Regno Unito è sempre stato un mercato difficile per Microsoft e tradizionalmente in mano a PlayStation (non come in altri paesi europei tipo l'Italia, ma comunque PS4 è stata in vantaggio su Xbox One per l'intera generazione), per ciò che concerne il settore console, quindi il risultato di Series X potrebbe essere molto migliore di come appaia a un primo sguardo. D'altro canto Microsoft stessa potrebbe aver inviato meno rifornimenti nei territori dove il marchio Xbox ha meno presa, per favorire quelli dove è penetrato maggiormente nel corso degli ultimi anni, come gli USA.

Comunque sia si tratta di una prima indicazione, quindi è interessante a prescindere, nonostante sarebbe sbagliato usarla per trarre considerazioni di massima. Ad esempio Microsoft ha ringraziato per le prenotazioni da record delle sue nuove console.

Per il resto vi ricordiamo che PS5 sarà disponibile a partire dal 19 novembre 2020, mentre Xbox Series X dal 10 novembre 2020.