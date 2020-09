Xbox Series X e Series S: le prenotazioni sono da record, Microsoft ringrazia

Le prenotazioni di Xbox Series X e Series S sono da record, tanto che Microsoft ha deciso di ringraziare pubblicamente i suoi fan tramite l'account Twitter ufficiale Xbox, che hanno fatto segnare il tutto esaurito nei negozi dove le console erano disponibili.

Microsoft ha inoltre consigliato di non demordere nel caso non si sia riusciti a prenotare una Xbox di nuova generazione nelle prime ventiquattro ore dall'apertura delle vendite, e di registrarsi ai vari negozi per avere aggiornamenti sulle nuove disponibilità.

Insomma, non solo PS5, ma anche le nuove Xbox sembrano aver convinto moltissimi videogiocatori. Sarà stato l'effetto dell'annuncio dell'acquisizione di Bethesda? Oppure in molti avevano sottovalutato l'appeal delle nuove console della casa di Redmond, a prescindere dai dibattiti da forum? Difficile dirlo senza dati concreti in mano.

Data l'alta domanda di entrambe le console, appare difficile capire come i preordini avrebbero potuto essere gestiti meglio, visto che i problemi appaiono sempre più come delle conseguenze inevitabili all'ammassarsi online di persone desiderose di avere il loro hardware di nuova generazione.

We are humbled by the record-breaking demand for Xbox Series X and S. Huge thanks to everyone for the excitement. 🙏

If you weren't successful today be sure to sign up with retailers for updates, and expect more consoles to be available on November 10. 💚