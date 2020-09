Metal Gear Solid, i primi capitoli su PC? Spuntano le classificazioni a Taiwan

La Digital Game Rating Committee di Taiwan ha classificato Metal Gear, Metal Gear Solid , Metal Gear Solid 2: Substance e Konami Collector's Series: Castlevania and Contra per PC . Le pagine dei vari giochi contengono anche le seguenti immagini, che sono decisamente autoesplicative:

I Metal Gear, i primi della serie ideata da Hideo Kojima, dovrebbero invece essere venduti singolarmente, visto che sono stati classificati come tali, anche se non è escluso che facciano parte di una raccolta. Interessante notare come nell'elenco non sia presente Metal Gear 2, disconosciuto da Kojima stesso, nonostante ormai Konami non abbia più alcun rapporto con lui.

Da notare infine che la Konami Collector's Series: Castlevania and Contra contiene titoli già parzialmente inclusi in altre due raccolte: la Castlevania Anniversary Collection e la Contra Anniversary Collection.